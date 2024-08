Fue a finales de mayo cuando Brian Rodríguez, jugador del América, fue señalado de una supuesta agresión sexual contra una mujer, hechos que se habrían dado en la Ciudad de México.

Ante esto, el futbolista uruguayo ha hablado sobre este tema y asegura: "Quienes me conocen saben que no haría una barbaridad de esas".

En charla con Radio Sport 890, de Uruguay, el también seleccionado nacional por su país expuso: "Muchísimo, con ese tema la pasé muy mal. Fui a la Copa América con el tema ya explotado en México", respondió cuando se le cuestionó sobre las afectaciones a nivel familiar que le provocaron estos señalamientos.

El futbolista dijo que sus abogados ya trabajan para terminar con ese tema: "Me molestó mucho porque usaron mi imagen y cosas que no eran reales, no sé en qué se basa la justicia de México, hasta el día de hoy tengo a mis abogados ya completando el tema para finalizarlo".

"Es muy feo convivir con eso, más hoy viendo cómo se está en las redes sociales, donde creo que ante los ojos de todos uno es culpable hasta demostrar lo contrario. Eso es muy feo, pero siempre me apoyé en mi familia", agregó.

Por último, Brian aprovechó para señalar que ahora está con más tranquilidad al respecto.

"Quienes me conocen saben que no haría una barbaridad de esas. Mi familia la pasó muy mal. Detrás de cada persona, hay una familia. Fue un tema muy jodido, lo pude arreglar y estoy más tranquilo hoy en día".