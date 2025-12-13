Brian Gutiérrez, refuerzo de Chivas, se une a la lista de no nacidos en México que llegaron al Guadalajara

Chivas oficializó su primer refuerzo para el próximo Clausura 2026, se trata del mexicoestadounidense Brian Gutiérrez, mediocampista de 22 años, proveniente del Chicago Fire de la MLS.

Gutiérrez nació en Illinois, Chicago , pero sus padres son mexicanos, situación que le permite jugar sin problema en el Guadalajara.

La tradición del Rebaño indica que ningún futbolista naturalizado mexicano puede jugar con la playera rojiblanca; sin embargo, sí lo pueden hacer aquellos de ascendencia mexicana.

Hace 15 años, Brian Gutiérrez no habría podido jugar con las Chivas, ¿el motivo? Jorge Vergara, propietario del Club Deportivo Guadalajara, permitía únicamente jugadores que representaran exclusivamente a la Selección Mexicana.

Amaury Vergara modificó esta regla con la llegada de Santiago Ormeño, delantero de nacionalidad mexicana y peruana, que jugaba con la Selección de Perú. Es por ello que jugadores como Cade Cowell o Brian Gutiérrez, que han representado a Estados Unidos, pueden vestir la playera rojiblanca.

Futbolistas no nacidos en México que han jugado en Chivas

Son más de 10 futbolistas no nacidos en México los que han podido jugar para las Chivas del Guadalajara.