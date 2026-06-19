La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 arrancó este jueves, y para el viernes saltan a acción los participantes del Grupo C, donde Brasil enfrentará a Haití en un duelo crucial para ambas naciones.

Claro que en el papel los brasileños son los máximos favoritos a llevarse este duelo, pero con las sorpresas que se han dado en esta Copa del Mundo pone en suspenso lo qué podría pasar durante este duelo que se juega en Filadelfia.

Para la buena suerte de los aficionados, este duelo estará disponible en televisión abierta.

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Brasil vs Haití: Canales para ver EN VIVO el partido del Mundial 2026

Horario: 18:30 horas del centro de México

Canales: Azteca 7, Canal 5, TUDN y VIX Plan Mundialista

La Canarinha arriba al juego tras empatar 1-1 con Marruecos, un juego que resultó complejo para los de Carlo Ancelotti. Los sudamericanos arrancaron perdiendo el juego, pero encontraron el empate gracias a una gran jugada de Vinicius Jr.

Por su parte, Haití cayó derrotado 0-1 ante Escocia, pero demostraron que son un rival rocoso. Los haitianos quieren dar una campanada que sería histórica, pero luce complejo ante el rival que tienen enfrente.

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La victoria le urge a ambos conjuntos para poder seguir con las aspiraciones vivas de meterse a la siguiente ronda del torneo, aunque Brasil está más que obligada a ganar para poder pelear por el liderato de este sector.