Betmaster une fuerzas con Thibaut Courtois y TC Racing para redefinir el deporte

Betmaster, la plataforma global de apuestas deportivas y casino online con presencia en Reino Unido, Irlanda, Estonia y México, ha anunciado un acuerdo estratégico con el portero Thibaut Courtois y su equipo TC Racing. Esta alianza marca un nuevo capítulo en la integración del fútbol, el automovilismo y los deportes virtuales, tres mundos que hoy se unen bajo la visión de una marca en plena expansión internacional.

Este acuerdo fortalece el compromiso de Betmaster con la seguridad y la transparencia, asegurando en todo momento un entorno de juego responsable en los distintos mercados donde participa. Estos valores se alinean con la carrera de Thibaut Courtois, marcada por la confianza, la disciplina y el respeto al juego limpio. Con su asociación con TC Racing, Betmaster no solo apuesta por la innovación en el deporte, sino que también ratifica que la protección y el bienestar de los aficionados son el pilar fundamental de su filosofía.

“El deporte es un lenguaje global. La carrera de Thibaut en el fútbol le ha dado una comunidad internacional, y ahora, a través de TC Racing, lleva esa misma pasión al automovilismo. Su popularidad nos ayuda a acercar la Fórmula 4 a nuevos fans, y con el apoyo de Betmaster, estamos trabajando para que este deporte llegue a una audiencia global,” comentó Asier Urbina, CEO de TC Racing.

Foto: cortesía Betmaster

Thibaut Courtois, además de su trayectoria en el fútbol de élite, siendo titular indiscutible tanto en el Real Madrid como en la selección de Bélgica, comparte una pasión genuina por el automovilismo. Con TC Racing, equipo activo en Fórmula 4 y con creciente presencia en carreras virtuales, busca acercar a nuevas generaciones a la emoción del deporte desde distintos escenarios.

“El futuro del deporte no vivirá en un solo escenario. Será físico y digital, local y global al mismo tiempo. Con TC Racing y Betmaster estamos construyendo puentes entre esos mundos: de los circuitos de Fórmula 4 a las carreras virtuales, de los estadios a las pantallas en los hogares,” afirmó Courtois.

Foto: cortesía Betmaster

Con esta alianza, Betmaster reafirma su posición como líder en entretenimiento online. La plataforma cuenta con un casino con más de 9000 juegos online, una casa de apuestas con las mejores cuotas, además de bingo, Esports y promociones exclusivas.

Descubre las últimas noticias y anuncios de Betmaster en nuestro Instagram.