Benjamín Gil, mánager de los Charros de Jalisco, dejó un duro mensaje a su afición; se lanza también contra Chivas y Atlas

Luego de vencer a Sultanes de Monterrey en el séptimo juego y avanzar a la Serie de Zona, Benjamín Gil, mánager de los Charros de Jalisco, lanzó un duro mensaje en contra de su afición.

Gil criticó la falta de apoyo en sus encuentros como locales en este arranque de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

“Yo sí lo voy a decir: estoy enamorado de Jalisco, pero sí les hago un llamado, tienen que venir a apoyarnos. No somos un equipo cualquiera. Soy honesto, me dio mucha tristeza los juegos 3, 4 y 5. Parecía serie regular", criticó el histórico mánager.

"Me dio tristeza que en el quinto juego, a pesar de ir ganando, cuando se puso difícil, dijeron cosas negativas y esto no es así", agregó Benjamín.

Lee también México cae ante Japón y se despide de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas; terminó el sueño en Williamsport

Y también dejó un mensaje contra los clubes tapatíos de la Liga MX

Benjamín Gil enfatizó su crítica en contra de los aficionados e hizo un llamado para ser la afición más beisbolera de México.

"Les reclamo, no me da pena, tienen que ser una mejor afición. ¿Por qué? Porque ahorita ya no hay una ciudad en México que tenga dos equipos (LMB y LMP), deberíamos ser la ciudad más beisbolera de todo el país", aseveró en entrevista para los Charros.

Para el mánager de la Selección Mexicana en el pasado Clásico Mundial de Beisbol, los Charros de Jalisco son el equipo que mejor representa a la ciudad de Guadalajara. No Chivas ni Atlas.

"Mis respetos para Chivas y Atlas, pero este es el gran equipo de Guadalajara, el gran equipo de la ciudad en la actualidad se llama Charros de Jalisco, no se llama Chivas ni Atlas, y los representamos a esta gran gente que tiene coraje y corazón de trabajadores", concluyó.

Lee también Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo aplauden a la nueva generación de clavadistas; reconocen el liderazgo de Osmar Olvera