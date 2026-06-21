Este domingo, 21 de junio, Bélgica e Irán disputarán la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial de 2026. Este es el horario y canal de transmisión para ver el partido, mismo que no se transmitirá por la televisión abierta de México.

Bélgica vs Irán | Grupo G | Estadio de Los Ángeles | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

¿Cómo llegarán Bélgica e Irán a la segunda jornada de la Fase de Grupos?

La selección iraní de fútbol, que denunció discriminación por la administración estadounidense en este Mundial de 2026, jugará para sorprender a Bélgica este domingo en Los Ángeles.

La guerra en Oriente Medio puso en duda hasta el final la presencia del Team Melli en este torneo en Norteamérica, ya que nunca antes un país anfitrión había estado en conflicto con una nación participante.

Exiliada a Tijuana, en México, Irán vio cómo le eran denegadas una docena de visados a miembros de su cuerpo técnico y directiva. Además, sus tres partidos de fase de grupos se disputan en Estados Unidos, lo que supone unos complicados viajes de ida y vuelta.

Motivos por los que el combinado asiático se siente insuficientemente defendido por la FIFA.

En su entrada en liza en competición, los iranís empataron 2-2 contar Nueva Zelanda, en teoría el rival más débil del Grupo G.

[Publicidad]

¿Fue este resultado la prueba de que la plantilla se siente afectada? El seleccionador Amir Ghalenoei aseguró no buscar excusas para los suyos, describiendo su selección como "la más maltratada en cualquier Mundial".

Lee también Brian Rodríguez no se olvida de México en el Mundial 2026; envía mensaje en plena conferencia

Selección de Irán en entrenamiento, durante la Copa del Mundo de 2026 - Foto: AP

De vuelta a Tijuana, la Federación iraní presentó un recurso el jueves ante la FIFA, denunciando la falta de equidad, pues solo pueden entrar en Estados Unidos el día antes de sus partidos, lo que afecta la preparación de los mismos.

[Publicidad]

Atrincherados en su hotel de Tijuana, la selección de Irán es escoltada por un convoy de guardias nacionales fuertemente armados durante sus desplazamientos hasta el lugar de entrenamiento.

El único contacto con el exterior es la firma de autógrafos a aficionados mexicanos o iranís a través de las rejas del hotel.

Frente al desafío que suponen los Diablos Rojos, que empataron en su entrada en liza contra Egipto (1-1), Irán volverá a contar con un gran apoyo del estadio de Los Ángeles, con una capacidad de más de 70.000 butacas.

[Publicidad]

Lee también Afición de Japón limpia el estadio Monterrey, tras histórico partido del Mundial 2026

Selección de Bélgica, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

El Team Melli recibió un fuerte apoyo contra Nueva Zelanda por parte de la "Therangeles", la gran diáspora de iraníes en esta ciudad de California. Algunos de ellos, eso sí, mostraron hostilidad hacia la actual República Islámica, abucheando el himno.

Los aficionados mexicanos, también numerosos en California, parecen estar enamorados de este equipo y su agitado recorrido, y se unieron al apoyo, reforzado por el caluroso recibimiento que la selección ha tenido en Tijuana.

[Publicidad]

Con los cuatro equipos del Grupo G empatados a un punto, el sueño de Irán por superar la fase de grupos por primera vez en su historia se mantiene vivo.