Barcelona vs Atlético de Madrid: Horario y canales para ver EN VIVO LaLiga española, HOY, martes 2 de diciembre

El Atlético de Madrid viaja este martes a Barcelona para enfrentar al conjunto azulgrana en el Camp Nou, pero lo hará con las bajas, por lesión, de Robin Le Normand y Marcos Llorente, las únicas ausencias en la convocatoria del argentino Diego Simeone.

Por su parte, el equipo catalán no contará con el mediocampista neerlandés Frenkie de Jong, por un proceso febril, según ha informado el FC Barcelona.

Además de De Jong, que se había entrenado este lunes con total normalidad, siguen siendo baja el defensa Ronald Araujo, y los lesionados Marc-André ter Stegen, Fermín López y Pablo Paéz Gavira 'Gavi'.

Este choque entre Barcelona y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 19 de la Liga se adelantó por la Supercopa de España que se disputará del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita.

Tanto culés, como Colchoneros, además del Real Madrid y el Athletic de Bilbao que adelantarán mañana su compromiso, serán los equipos que disputen la justa copera.

¿A qué hora ver el Barcelona vs Atlético de Madrid?

Barcelona, que llega como líder del torneo local con 34 puntos, sólo uno arriba del Real Madrid, quiere hilar su sexta victoria y mantener la cima de la competencia ante uno de los rivales complicados en el certamen.

Por su parte, el Atlético de Madrid quiere sumar su octava victoria en fila.