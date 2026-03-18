El FC Barcelona sobrevivió a una equilibrada primera parte para terminar logrando su boleto a cuartos de final de la Champions League con una goleada 7-2 en casa ante el Newcastle en el choque de vuelta de su eliminatoria de octavos, este miércoles, después del empate 1-1 en Inglaterra.

Un penal transformado por Lamine Yamal en el minuto 45+7 permitió al Barça irse al descanso por delante, después de que sus dos ventajas previas por los tantos del brasileño Raphinha (6') y Marc Bernal (18') fueran neutralizadas respectivamente por sendos goles del sueco Anthony Elanga (15' y 28').

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En la segunda mitad, Fermín López (52'), un doblete del polaco Robert Lewandowski (56' y 61') y Raphinha (72'), en una tarde donde brilló especialmente con dos goles y dos asistencias, sellaron el amplio triunfo del líder del campeonato español ante el noveno clasificado de la Premier League.

"Ha sido un partido loco. En la primera parte no hemos estado finos, pero fue mucho mejor en la segunda. Ese gol del 3-2 nos permitió volver al partido antes del descanso, creo que ha sido un gol importante", admitió el entrenador Hansi Flick.

Es la tercera temporada consecutiva en la que el Barcelona pisará los cuartos de final del principal torneo europeo, después de caer en el curso 2023-2024 en ese ronda ante el PSG entonces liderado por Kylian Mbappé y de ser eliminado en semifinales de la pasada campaña 2024-2025 por el Inter de Milán.

El adversario del Barça en cuartos podría ser otro equipo de LaLiga española, el Atlético de Madrid, su verdugo recientemente en semifinales de la Copa del Rey, o el Tottenham inglés.

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