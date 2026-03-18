Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los Octavos de Final, HOY, miércoles 18 de marzo

Este miércoles continúa la actividad de la Champions League con los cuatro partidos que restan de la fase de Octavos de Final.

Para esta tarde destaca el compromiso entre Barcelona y Newcastle que llega empatado a un gol; el ganador de este choque se enfrentará al que avance entre el Atlético de Madrid y el Tottenham.

Los Colchoneros llegan a Londres con una ventaja de 5-2. Misma situación que el Bayern Munich, quien tiene prácticamente su boleto en la siguiente ronda, luego de vencer en la ida (6-1) al Atalanta.

El Liverpool deberá sacar la casta en Anfield y superar el adverso 1-0 que sufrió fuera de casa contra el Galatasaray. El ganador se enfrentará al PSG.

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¿Cuándo y dónde ver los juegos de la Champions League?

Estos son los cuatro partidos que restan para definir los Cuartos de Final de la Champions League. Te contamos todos los detalles de la cartelera del día.

Barcelona vs Newcastle/ 11:45 horas/ FOX One y FOX+

Liverpool vs Galatasaray/ 14:00 horas/ FOX One y FOX+

Tottenham vs Atlético de Madrid/ 14:00 horas/ FOX One y FOX

Bayern Munich vs Atalanta/ 14:00 horas/ HBO Max, TNT y TNT Sports

Los horarios son tiempo del centro de México

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