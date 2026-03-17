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El , ayudado por la expulsión de Bernardo Silva a los veinte minutos, evitó el intento de remontada del Manchester City con un doblete de Vinícius Júnior (1-2) y se clasificó para los cuartos de final de la Champions League con un 1-5 en el global de la eliminatoria.

La vuelta, en la que partía con la ventaja del 3-0 de la ida, se allanó para el equipo español cuando a los veinte minutos Bernardo fue expulsado por sacar con un brazo y en la línea de gol un disparo de Vinícius Júnior. El árbitro expulsó al portugués y concedió un penalti a los blancos que transformó el brasileño y prácticamente sentenció la eliminatoria.

Erling Haaland empató antes del descanso y Courtois se tuvo que ir lesionado en el descanso, pero el City nunca llegó a poner en peligro el pase de los de Álvaro Arbeloa, que se llevaron el triunfo en tiempo añadido por medio de Vinícius y ya esperan a Bayern Múnich o Atalanta en la próxima ronda.

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