La Selección Mexicana femenil y Australia chocan en su segundo partido amistoso de la gira que lleva a cabo el cuadro nacional del otro lado del mundo. En esta ocasión, el duelo se jugará en Sídney, la ciudad más grande y poblada del país.

Anteriormente, las mexicanas y australianas se enfrentaron en el McDonald Jones Stadium de Newcastle, duelo que fue atestiguado por 23 mil 167 aficionados, donde resaltaban algunos connacionales que fueron a alentar a las suyas.

En ese partido, Diana Ordoñez fue la heroína de la noche. La atacante de Tigres anotó el tanto de la victoria que rompió una racha de 22 años sin poder vencer a las Matildas y así mostrar, una vez más, que el equipo mexicano está en plan grande y con hambre de hacer mucho más.

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Fue un duelo bastante cerrado, pero en el que el Tri femenil mostró una gran versión, sobretodo, en la segunda parte del mismo. El cero se rompió hasta el minuto 92 con el tanto de la 'killer' azteca.

Las mexicanas tienen el mismo objetivo para este segundo duelo de preparación que en el pasado: derrotar a Australia.

Recordemos que este amistoso es para seguir fortaleciéndose de cara al Campeonato de Concacaf W, donde buscarán su boleto al Mundial de 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028.

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