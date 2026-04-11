Atlas vs Monterrey EN VIVO - Jornada 14 - Clausura 2026 - Liga MX

La Liga MX continúa con la programación de sábado, ahora con el juego de Atlas frente Monterrey en el Estadio Jalisco, en un duelo donde la realidad de ambas instituciones es distinta.

Los rojinegros están peleando por no alejarse de más de la pelea por los boletos a la Liguilla del futbol mexicano, por lo que este duelo será de vital importancia para continuar con vida en la búsqueda de un pase al a Fiesta Grande.

De momento, los Zorros suman 18 unidades, las mismas que el octavo lugar de la clasificación, pero por la diferencia de goles no está en ese puesto que es el último para entrar a la fase de eliminación.

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Agustín Rodríguez le dio la victoria al Atlas / Foto: Imago7

Rayados está en su peor etapa, pero aún con amplias posibilidades de llegar a la Liguilla. Con 14 puntos en su haber, el equipo de Nicolás Sánchez quiere conseguir un importante triunfo para mantenerse más cerca de la media tabla.

Los regiomontanos llegan de perder dos juegos al hilo, en el más reciente cayeron 1-2 frente al Atlético de San Luis y, anteriormente, fueron víctimas de las Chivas que también les sacó el triunfo como visitantes 2-3.

Atlas vs Monterrey MINUTO A MINUTO