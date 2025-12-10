Aryna Sabalenka considera injusta la inclusión de atletas transgénero en el tenis femenino

La número 1 del mundo Aryna Sabalenka consideró "injusto" que el circuito profesional femenino (WTA) permita a las mujeres transgénero participar en sus torneos, aunque por el momento estén prácticamente ausentes de la élite del tenis mundial.

Invitada el martes por la noche al programa del presentador británico Piers Morgan, la bielorrusa fue preguntada si compartía la opinión de la ex número 1 del mundo Martina Navratilova, quien se opone a la participación de las mujeres transgénero en los torneos de la WTA.

"Es una cuestión delicada. No tengo nada en contra de ellas, pero aun así siento que tienen una enorme ventaja sobre las mujeres que no han realizado una transición de género", explicó.

"Me parece sencillamente injusto para una mujer enfrentarse a jugadoras que son biológicamente hombres", añadió.

"Una mujer trabaja toda su vida para superar sus límites y de repente tiene que enfrentarse a un hombre, a alguien biológicamente mucho más fuerte. No estoy de acuerdo con este tipo de cosas en el deporte", concluyó la número 1.

Sabalenka se enfrentará el 28 de diciembre en Dubái al australiano Nick Kyrgios en un partido de exhibición bautizado "La batalla de los sexos".

La participación de mujeres transgénero en los torneos de la WTA está permitida, bajo condiciones, por la entidad encargada de regular el circuito femenino.

Entre los criterios de elegibilidad fijados por la WTA, las mujeres transgénero que deseen disputar un torneo de esta categoría deben demostrar que la concentración de testosterona en su sangre se mantuvo por debajo de 2,5 nanomoles por litro durante los dos últimos años.

También deben enviar a la WTA una declaración firmada que acredite su identidad de género femenina o no binaria.

En la práctica, ninguna mujer transgénero ocupa actualmente los primeros puestos en el circuito WTA.

La estadounidense Renée Richards, nacida Richard Raskind en 1934, es una de las pocas tenistas transgénero que ha competido al más alto nivel.

Tras disputar en varias ocasiones el US Open en categoría masculina en la década de 1950, tuvo una segunda carrera en el circuito femenino entre finales de la década de 1970 y comienzos de la siguiente.

Tras su retirada deportiva en 1981, Richards entrenó, entre otras, a Martina Navratilova.