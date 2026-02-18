Arturo Brizio desea que se le recuerde por su pasión al arbitraje dentro y fuera de la cancha

Durante los más recientes 20 años, hablar del arbitraje mexicano es hacerlo de Arturo Brizio, quien —con sus logros— forjó una exitosa trayectoria a lo largo de una década y media.

Con humildad, el exnazareno prefiere no hablar de él mismo, ya que considera que hay otros colegas que tienen argumentos para ocupar la estafeta que le han colocado, aunque valora ser considerado el mejor.

“El hecho de que alguien piense que yo fui el mejor se agradece y es un honor que te lo puedan decir, pero es un poco subjetivo, porque el árbitro no maneja récords; entonces, hay números de otros que podrían decir: ‘yo soy el mejor’”.

Sobre cómo le gustaría ser recordado, el dos veces mundialista mencionó que desea haber transmitido el fervor que tuvo y tiene por el arbitraje.

“Como un hombre entregado y apasionado de lo que hizo en la cancha y en la oficina, cuando fui dirigente. Que se me reconozca la pasión con la que me desempeñé dentro y fuera de la cancha”, dijo.

Para Brizio, el legado más importante que podría dejar es “el tema de la decencia”.