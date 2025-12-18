Armando 'Hormiga' González lanza mensaje a Cade Cowell tras su salida de Chivas

Cade Cowell se despidió hace unas horas, mediante sus redes sociales, de Chivas, equipo en el que, luego de algunos torneos, vivió una experiencia agridulce en la Liga MX.

Con un mensaje en sus redes sociales, el exfutbolista del San José Earthquakes de la MLS, quien iniciará una nueva etapa en el futbol de Estados Unidos al sumarse al proyecto de New York Red Bulls, agradeció el cariño de los aficionados tapatíos.

La salida del atacante generó todo tipo de reacciones en redes sociales e incluso entre sus compañeros. Uno de ellos fue Armando 'Hormiga' González, delantero del equipo, quien expresó su tristeza durante un entrenamiento.

González, campeón de goleo en el Apertura 2025 y candidato a liderar la ofensiva del club tras la salida de Chicharito Hernández y Alan Pulido, utilizó una dinámica en redes sociales para enviar un mensaje a su excompañero.

"Te extraño, Cade Cowell", mencionó el delantero ante la cámara, lo que provocó la risa del equipo de medios que escuchó el comentario.