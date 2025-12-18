Más Información

Armando 'Hormiga' González lanza mensaje a Cade Cowell tras su salida de Chivas

Armando 'Hormiga' González lanza mensaje a Cade Cowell tras su salida de Chivas

Tunden a Alexis Vega por regalar dinero en la celebración del título a los fanáticos: "Los humilló"

Tunden a Alexis Vega por regalar dinero en la celebración del título a los fanáticos: "Los humilló"

UEFA Conference League: Horario y canales para ver EN VIVO a Orbelín Pineda y Mateo Chávez

UEFA Conference League: Horario y canales para ver EN VIVO a Orbelín Pineda y Mateo Chávez

Claudio Pizarro recuerda sus encuentros con Pável Pardo y el Chicharito en la Bundesliga

Claudio Pizarro recuerda sus encuentros con Pável Pardo y el Chicharito en la Bundesliga

La Finalissima entre España y Argentina se jugará en Catar; conoce la fecha y el estadio

La Finalissima entre España y Argentina se jugará en Catar; conoce la fecha y el estadio

Cade Cowell se despidió hace unas horas, mediante sus redes sociales, de Chivas, equipo en el que, luego de algunos torneos, vivió una experiencia agridulce en la Liga MX.

Con un mensaje en sus redes sociales, el exfutbolista del San José Earthquakes de la MLS, quien iniciará una nueva etapa en el futbol de Estados Unidos al sumarse al proyecto de New York Red Bulls, agradeció el cariño de los aficionados tapatíos.

Lee también

La salida del atacante generó todo tipo de reacciones en redes sociales e incluso entre sus compañeros. Uno de ellos fue Armando 'Hormiga' González, delantero del equipo, quien expresó su tristeza durante un entrenamiento.

González, campeón de goleo en el Apertura 2025 y candidato a liderar la ofensiva del club tras la salida de Chicharito Hernández y Alan Pulido, utilizó una dinámica en redes sociales para enviar un mensaje a su excompañero.

Lee también

"Te extraño, Cade Cowell", mencionó el delantero ante la cámara, lo que provocó la risa del equipo de medios que escuchó el comentario.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS