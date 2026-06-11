El árbitro somalí Omar Artan, a quien Estados Unidos le prohibió participar en el Mundial, fue seleccionado el jueves para dirigir la Supercopa de la UEFA en agosto.

La UEFA, el ente rector del fútbol, informó que Artan arbitrará el partido del 12 de agosto entre el Paris Saint-Germain, monarca de la Liga de Campeones, y Aston Villa, el ganador de la Liga Europa. El encuentro se disputará en Salzburgo, Austria.

“El fútbol está hecho para conectar a las personas y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a sus extraordinarias habilidades arbitrales”, dijo el presidente de la UEFA Aleksander Čeferin en un comunicado.

Artan recibió una bienvenida de héroe al regresar a Somalia el miércoles, días después de que las autoridades de Estados Unidos le negaran la entrada en Miami pese a haber sido seleccionado por la FIFA para trabajar en el Mundial.

Funcionarios de Estados Unidos afirmaron que Artan tenía vínculos con organizaciones terroristas, aunque sin aportar pruebas.

El trato dado a Artan incrementó las preocupaciones sobre la política migratoria de Estados Unidos en torno al Mundial, que fue criticada el miércoles por el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas.

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El árbtitro Omar Abdulkadir Artan regresa a Somalia, después de que Estados Unidos negó su entrada para el Mundial de 2026 - Foto: AFP

El presidente de la FIFA Gianni Infantino declaró el miércoles que el organismo no tenía la facultad para evitar el calvario de Artan y que “debemos respetar que no somos los reyes del mundo que pueden imponerse sobre gobiernos y fuerzas policiales”.

El árbitro, de 34 años, fue considerado el mejor de África la temporada pasada y dirigió el partido decisivo en la final de la Liga de Campeones del continente el mes pasado.

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Čeferin indicó que la UEFA trabajó en el plan con la Confederación Africana de Fútbol y su presidente, Patrice Motsepe. Tanto Čeferin como Motsepe son vicepresidentes de la FIFA.

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Omar Abdulkadir Artan - Foto: Especial

“Omar Artan ha hecho que Somalia y todo el pueblo del continente africano se sientan inmensamente orgullosos”, dijo Motsepe, citado en el comunicado de la UEFA.

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“Este es un gran honor para Omar Artan y para los árbitros africanos, y también un excelente ejemplo de cómo el fútbol reúne y une a personas de África y Europa y de todo el mundo”, señaló Motsepe horas antes de que su Sudáfrica natal inaugurara el Mundial contra el coanfitrión México.

El partido se disputará en el histórico Estadio Banorte de la Ciudad de México.