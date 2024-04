El último juego del defensa central mexicano Antonio Portales en México fue el 4 de junio de 2023; fue el partido por el Campeón de Campeones entre su equipo en ese entonces, los Potros de Hierro del Atlante y el Tapatío.

Y su primer encuentro con el Dundee FC de Escocia fue el 26 de julio. A partir de ese momento la fama del llamado Muro, apodo que le puso un periodista escocés, ha crecido, pero no tanto para que la Federación Mexicana de Futbol o el cuerpo técnico de la Selección Mexicana encabezado por Jaime Lozano, lo hayan volteado a ver... Ni una llamadita.

“No, no se me han acercado, nadie me ha llamado, ni un mensaje siquiera”, dice el defensa central nacido en Tampico, Tamaulipas, hace ya 27 años.

Pero eso no lo tiene dolido, ni deprimido, ha podido dormir tranquilamente: “No me inquieto, la verdad. No sé si me sigan los pasos. Bueno, espero que sepan que juego en Europa. Ojalá hayan visto algún partido en los que he estado, sería bueno, no es que haya muchos mexicanos por acá”.

Portales ha jugado 14 partidos en lo que va de la temporada 2023-24 de la Scottish Premier-ship, una Liga que es considerada de segundo nivel en Europa, pero no por eso es para que no se le preste atención.

Mas, el zaguero no se queja por la indiferencia de la FMF y la Selección, “no tengo por qué decir algo al respecto en esa forma”, así que “solamente me dedico a trabajar, a tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles y cumplir mis sueños, y uno de ellos lo vivo, estoy jugando en Europa, y el siguiente claramente que es jugar en la Selección Mexicana, el equipo de mi país, al que quiero. Si puedo ayudar, adelante, vamos, yo estaría orgulloso de representar a mi país”.