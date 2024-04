No cualquiera da el paso a Europa de esa manera: De la Liga de Expansión a la Scottish Premiership, pero es la forma en que Antonio Portales El Muro ha cumplido su sueño de jugar en el viejo continente. Un sueño que vive con base en sufrimiento.

Portales radica en Dundee, la ciudad más soleada de Escocia (al año, el astro rey se asoma alrededor de mil 500 horas), y se ha vuelto pieza fundamental del Dundee FC, que bien puede ser la plataforma para brincar a las grandes Ligas. “Desde que inicié, mi sueño era jugar en Europa. Cuando brinqué al Atlante, mi representante movió los videos de mis actuaciones y se dio, llegué libre y estoy feliz”, dice. Aunque la felicidad nunca es completa, porque las condiciones no son plenas: “Económicamente, me iba mejor en México, es la verdad. Estoy aprendiendo el idioma [inglés], pero si no lo dominas al 100, sí llega a ser una barrera. Todo el tiempo llueve. Siempre hace frío. La comida... Pues es algo a lo que me he tenido que acostumbrar”.

Pero lo que más extraña es a su familia, “a mis padres, a mis hermanos. Es difícil hablar con ellos, los horarios no coinciden. Sí pega, lo bueno que soy soltero, no hay esposa, hijos”.

Y en la cancha, “pues hay que adaptarse. Este es un futbol de mucho choque. Todos los delanteros miden más de 1.90 metros, son fuertes. El juego es muy directo, hay que ir a pelear por arriba. No hay mucha técnica, no se juega a la posesión”.

Así que, a pesar de que cumple su sueño, no niega que también lo sufre: “Tengo contrato por dos años y me quiero quedar mucho tiempo aquí. Ha sido difícil, te pega todo, pero las ganas de destacar van mucho más allá. Hay que pagar el precio, sufrirlo, pero no me importa”.