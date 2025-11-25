Más Información

Antonio Mohamed propone nuevo formato para la Liguilla de la Liga MX; quiere más exigencia

Antonio Mohamed propone nuevo formato para la Liguilla de la Liga MX; quiere más exigencia

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 5, HOY, martes 25 de noviembre

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 5, HOY, martes 25 de noviembre

Fernando Quirarte sobre posible convocatoria de Gilberto Mora al Mundial 2026: No es el salvador del futbol mexicano

Fernando Quirarte sobre posible convocatoria de Gilberto Mora al Mundial 2026: No es el salvador del futbol mexicano

Fernando Quirarte se conmueve al recordar lo que significa disputar un Mundial en México 

Fernando Quirarte se conmueve al recordar lo que significa disputar un Mundial en México 

Fernando Quirarte defiende el trabajo de Javier Aguirre en Selección Mexicana: “Me gusta su proceso, es muy capaz”

Fernando Quirarte defiende el trabajo de Javier Aguirre en Selección Mexicana: “Me gusta su proceso, es muy capaz”

Antonio Mohamed es voz autorizada para hablar del futbol mexicano. El Turco, fiel a su estilo, no teme en "hablar de más" y lanzó una fuerte crítica al formato de Liguilla de la Liga MX.

El técnico de los Diablos Rojos de Toluca se lanzó contra el Play-in; el argentino lo ve como "una invitación a la mediocridad", luego de que otra vez clasificaran los lugares 7 y 8 de la tabla.

“Ningún tipo de justicia deportiva y me parece que es una invitación a la mediocridad. Yo creo que deberían quitarlo”, lanzó el actual campeón de la Liga MX.

“Para mí deberían calificar siete. El superlíder debe ir directo a Semifinales y los otros seis jugar por los otros tres boletos”, propuso como nuevo formato de Liguilla.

Mohamed mencionó que las reglas están puestas desde un inicio y no hay opción a más, pero sí enfatizó los días que tuvo que esperar para conocer a su rival en los cuartos de Final del Apertura 2025.

“Califican 10, te hacen esperar… me parece que no es bueno. La reglas están puestas y hay que respetarlas”, concluyó en entrevista para Claro Sports.

Toluca sueña con el bicampeonato de la Liga MX y el camino comienza frente a los Bravos, este miércoles en el estadio Olímpico Benito Juárez para disputar la Ida de los Cuartos de Final.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS