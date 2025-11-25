Antonio Mohamed propone nuevo formato para la Liguilla de la Liga MX; quiere más exigencia

Antonio Mohamed es voz autorizada para hablar del futbol mexicano. El Turco, fiel a su estilo, no teme en "hablar de más" y lanzó una fuerte crítica al formato de Liguilla de la Liga MX.

El técnico de los Diablos Rojos de Toluca se lanzó contra el Play-in; el argentino lo ve como "una invitación a la mediocridad", luego de que otra vez clasificaran los lugares 7 y 8 de la tabla.

“Ningún tipo de justicia deportiva y me parece que es una invitación a la mediocridad. Yo creo que deberían quitarlo”, lanzó el actual campeón de la Liga MX.

“Para mí deberían calificar siete. El superlíder debe ir directo a Semifinales y los otros seis jugar por los otros tres boletos”, propuso como nuevo formato de Liguilla.

Mohamed mencionó que las reglas están puestas desde un inicio y no hay opción a más, pero sí enfatizó los días que tuvo que esperar para conocer a su rival en los cuartos de Final del Apertura 2025.

“Califican 10, te hacen esperar… me parece que no es bueno. La reglas están puestas y hay que respetarlas”, concluyó en entrevista para Claro Sports.

Toluca sueña con el bicampeonato de la Liga MX y el camino comienza frente a los Bravos, este miércoles en el estadio Olímpico Benito Juárez para disputar la Ida de los Cuartos de Final.