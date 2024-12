Antonio Contreras se desvive en elogios para Chivas; "es como el Real Madrid o Barcelona", dijo

Las Chivas Femenil han optado, al igual que en el equipo varonil, por apostar en un proyecto con técnico español. Antonio Contreras es el nuevo timonel de las rojiblancas y desde sus primeros instantes ha mandado un mensaje sobre su sentir de incorporarse al Deportivo Guadalajara.

En su charla de bienvenida con Chivas TV, Contreras aseguró que el conjunto tapatío es como el Real Madrid o el Barcelona.

"Yo lo intentaba comparar, no con la idiosincrasia, porque es lo más parecido al Athletic de Bilbao en España. Pero yo se lo explicaba a las personas de mi entorno, de mi familia, se los explicaba de esta manera: ¿Qué es Chivas? ¿Qué supone Chivas para ti?, y yo les decía: '¿Vosotros sabéis qué es el Real Madrid y el Barca en España?' Cualquier persona disfrutaría de firmar por el Barca y el Madrid. Pues si me permiten la comparación, si la afición me la permite, si el club me lo permite, esto sería el (Real) Madrid y el Barca; esto sería lo más grande", dijo el estratega, quien en dicha entrevista ya portaba una chamarra del club de Verde Valle.

La misión del español será regresarle a las Chivas la identidad y la calidad con la que hasta hace no mucho eran contendientes al título de la Liga MX Femenil.

Antonio Contreras, presentado este miércoles con Chivas

Aunque ya hace algunos días se había hecho el anuncio de bienvenida para Antonio Contreras, este miércoles las Chivas presentaron ante la prensa al nuevo estratega del club.

En la conferencia estuvieron presentes el técnico, pero también la directora deportiva del equipo, Nelly Simón.

Contreras dio algunas palabras y habló de lo que planea plantear ahora que está al mando del Rebaño Femenil.

Su debut oficial se dará en enero, cuando el Clausura 2025 esté en marcha.