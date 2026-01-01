Anthony Joshua recibe el alta tras accidente mortal y despide a sus amigos en funeraria

Anthony Joshua, dos veces campeón mundial de peso pesado, vivió hace unos días en Nigeria uno de los episodios más duros fuera del ring: un accidente automovilístico en la autopista Lagos-Ibadan que dejó dos víctimas mortales, amigos del boxeador.

Lo ocurrido, que generó preocupación entre los aficionados y figuras del boxeo, recibió este jueves buenas noticias al confirmarse el alta médica del púgil británico, quien podrá continuar su recuperación en casa.

"Anthony Joshua fue dado de alta a última hora de la tarde del miércoles. Aunque con el corazón encogido y lleno de emociones por la pérdida de sus dos amigos íntimos, se le consideró clínicamente apto para recuperarse en casa", se lee en un comunicado de Gbenga Omotoso, responsable del estado de Lagos.

El reporte difundido por las autoridades nigerianas agregó que, tras salir del hospital, el más reciente rival de Jake Paul decidió, antes de abandonar el país, acudir a una funeraria para rendir respeto ante los cuerpos de sus conocidos, previo a su repatriación.

Joshua, acompañado en todo momento por su madre, permaneció varios minutos en el lugar y después descansó para continuar con los cuidados médicos.