Ángel Sepúlveda es presentado en Cruz Azul: “Llego en mi mejor momento”.

Ángel Sepúlveda llega a Cruz Azul con la ilusión de anotar goles y darle alegrías a la afición. El nuevo refuerzo de La Máquina, usará el dorsal 9. Será el jugador que peleará con Diber Cambindo para ser el eje de ataque.

En su presentación estuvo acompañado de Oscar Pérez, director deportivo de Cruz Azul, quien le dio la bienvenida: “Llegas a una gran institución, sabemos de tu trabajo de tu dedicación. Se viene a sumar refuerzos y ojalá que le vaya bien”.

El delantero celeste, indicó que llega en su mejor momento. Espera que sus compañeros le exijan ser mejor cada partido y él espera lo mismo de ellos.

“Sé lo que representa esta camiseta. Es un grande de México, de los mejores. Vengo con esa ilusión de competir, de exigirle al compañero y que él me exija a mi. Llego en mi mejor momento, jugando de nueve. No le temo a la responsabilidad, sé que va a ser grande. Con esa humildad, con ese trabajo que me trajo acá y bueno, de esa misma manera vengo a representar esta camiseta”, señaló en conferencia de prensa.

El ex de Querétaro, se dijo agradecido con los dirigentes de Cruz Azul por esta nueva oportunidad en su trayectoria profesional.

Sepúlveda militó en equipos como Chivas, Morelia, Toros Neza, Atlante, Xolos y Necaxa. En algunos tuvo pocos minutos, pero en otros, como en Querétaro, mostró su mejor desempeño. Por lo que el futbolista aseguró que llegar a Cruz Azul “es un premio al esfuerzo” a su carrera.

¡Ángel Sepúlveda ya es jugador de Cruz Azul! Ya luce los colores de La Máquina 🚂🔥 pic.twitter.com/K17YGM4IAu — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 31, 2023

“El futbol te recompensa. Tarde o temprano, pero llega. Yo me siento muy bien. Creo que es un premio al esfuerzo, al trabajo a mi carrera. Obviamente me siento bien con toda la fuerza de seguir corriendo de seguir jugando futbol. Lo veo como una oportunidad que me gané, gracias a Dios estoy aquí”.

Y agregó: “Llego con la idea de triunfar. Se me presenta esta nueva oportunidad. Voy a dejar todo para que así sea”.

Finalmente, después de jugar en diferentes posiciones, en el lugar el de mejor se adapta y tiene mejores resultados es como nueve, por lo que está seguro que ayudará a Diber Cambindo en la delantera.

“Después de tantos años y jugar diferentes posiciones, jugar por fuera. En su momento, tuve la oportunidad de jugar de nueve. Se dio esa oportunidad, la asumí. Entregué lo mejor de mi. Hoy tengo esta oportunidad en Cruz Azul, de jugar de nueve. Vengo con toda la disposición , voy a dar lo mejor. Vamos a meter goles y vamos a dejar todo para que así sea”.

¿Llegará otro refuerzo a Cruz Azul?

En la misma conferencia de prensa, Óscar 'Conejo” Pérez, director deportivo, detalló que están en búsqueda de un elemento más. La posición, un nuevo delantero.

Óscar Pérez, director deportivo de Cruz Azul, aseguró que buscarán otro delantero 🔥🚂 pic.twitter.com/oRZVT5Jxs3 — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 31, 2023

“Estamos todavía en búsqueda de un delantero más. Hoy hay dos plazas más, pero vamos paso a paso. Ojalá que se pueda dar”, puntualizó el director deportivo celeste.

