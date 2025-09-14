VIDEO: Así fue el gol olímpico que Ángel Di María anotó a Boca Juniors

Ángel Di María sigue de 'luna de miel' con Rosario Central al marcar un gol olímpico este domingo en el empate 1-1 frente a Boca Juniors, que tuvo en su formación a Leandro Paredes, en lo que no solo fue el partido más destacado de la octava jornada del torneo Clausura del futbol argentino, sino un duelo entre dos campeones del mundo en Qatar 2022.

Rodrigo Battaglia abrió la cuenta para el conjunto ‘Xeneize’ a los 20 minutos y Di María selló la igualdad con un gol olímpico cuatro minutos más tarde.

Además del encuentro emotivo entre los dos campeones del mundo con la selección Argentina, el partido disputado en el Gigante de Arroyito tuvo el regreso de Miguel Ángel Russo a la cancha de Rosario Central, donde ha tenido cinco ciclos como entrenador.

¿Cómo fue el gol olímpico de Di María?

Ángel Di María marcándole un GOLAZO OLÍMPICO a Boca Juniors en el campeonato argentino.



Es imposible no emocionarse con los momentazos que está regalando El Fideo en su regreso con Rosario Central.



😮‍💨🇦🇷 pic.twitter.com/cf9oliP5ek — Invictos (@InvictosSomos) September 14, 2025

En otro resultado destacado de esta fecha interzonal, River Plate le ganó a domicilio por 1-2 a Estudiantes de La Plata para quedar como único líder de la Zona B, con 18 unidades, dos más que Deportivo Riestra, que el viernes derrotó por 2-0 a Central Córdoba, y tres más que Vélez Sarsfield, que igualó sin goles como visitante frente a Huracán.

En el Grupo A, en tanto, Unión de Santa Fe es uno de los sorprendentes líderes con 15 puntos, en la misma línea que Barracas Central, que el sábado empató 0-0 como visitante de Godoy Cruz, mientras que Boca Juniors, Central Córdoba y Banfield comparten el segundo lugar con 13 unidades.

En otros resultados de esta fecha, el viernes Racing Club venció por 2-0 a San Lorenzo en el clásico de la jornada e Independiente cayó el sábado por 0-1 ante Banfield, lo que desencadenó la renuncia de Julio Vaccari como entrenador de los rojos de Avellaneda.