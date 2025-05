Andrés Muñoz se transforma en la lomita de Grandes Ligas; pasa de tierno a feroz

Esa amable y tierna personalidad que transmite Andrés Muñoz fuera del diamante cuando rescata gatos de la calle o sonríe y atiende a los fanáticos de Seattle, se transforma al subir al montículo.

El oriundo de Los Mochis trata de verse rudo y pelear de tú a tú contra cualquiera bateador que se le ponga enfrente; sin embargo, atrás quedó un hombre “nervioso y asustado”.

“Muchas veces estoy hasta asustado, nervioso cuando caliento. Podría sonar raro, pero ya cuando entro al campo es ‘soy mejor que ellos’. Me enfoco en ser consistente”, declaró en una videoconferencia para medios nacionales.

El Plebe suma 18 salidas, 13 salvamentos y un impresionante promedio de carreras limpias de 0.00. Números que ilusionan al de Sinaloa rumbo al Clásico Mundial de beisbol y que lo tienen como uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas.

Muñoz ha evolucionado en su vida y en su carrera. Ahora, con los Mariners, revela su secreto: Escuchar y atender su cuerpo.

“Comer saludable. Antes no le ponía atención a eso, a hidratarse bien para estar al 100. Son cosas muy importantes, aunque luego no lo creamos. Es tu motor. Son cosas a las que antes no les ponía atención y ahora atiendo más a mi cuerpo”, explicó el diestro.

“Antes tal vez hacia gimnasio a lo loco, hoy hay mayor tecnología y todo eso nos ayuda. Pero eso es lo principal, cuidar mi cuerpo y no pensar tanto en el futuro ni quedarme en el pasado”, agregó.