Andrés Iniesta en la mira de Marruecos rumbo al Mundial 2026

Marruecos perdió hace unas horas de manera dolorosa la Copa Africana de Naciones, al caer en casa (0-1) ante Senegal. La derrota provocó gran tristeza en la afición y generó dudas en el proyecto deportivo rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El equipo marroquí, integrado por una gran generación de futbolistas y considerado uno de los candidatos a tener una edición espectacular en el torneo de la FIFA, buscaría, tras el fuerte golpe en la confianza, sumar a una leyenda en sus filas.

Lee también Niña sufre caída en el protocolo del Santos vs Juárez, recibe ayuda de jugadores y un regalo de El Gato Ortiz

Se trata de Andrés Iniesta, legendario mediocampista español, quien estaría en el radar de la nación africana para incorporarse al grupo que participará en la justa en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con medios en España, la Federación marroquí intentó fichar al exfutbolista del FC Barcelona, quien habría sido invitado a conocer al grupo.

Lee también Leyenda del América tunde a Chivas: "Es un equipo chico"

El reporte agrega que la intención de las autoridades sería integrarlo al cuerpo técnico del actual entrenador Walid Regragui, quien tendrá una gran prueba al enfrentarse en la etapa de grupos a Brasil, Escocia y Haití.