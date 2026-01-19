Leyenda del América tunde a Chivas: "Es un equipo chico"

El Clausura 2026 de la Liga MX ha traído muy buenas noticias a la afición de Chivas, equipo que luego de tres fechas se encuentra como líder del torneo con un total de nueve unidades.

La escuadra de Gabriel Milito, que dejó fuera a varias de sus estrellas para el presente certamen, ha mostrado un gran estilo de juego en la cancha y generó confianza en su afición, que espera verlo pelear por el campeonato.

El gran momento rojiblanco contrasta con la actualidad del América, equipo que, pese a haber vivido años de gloria con André Jardine y obtener un tricampeonato en el fútbol mexicano, perdió protagonismo y se encuentra en la parte baja de la tabla.

Esa situación fue tema de conversación en una reciente edición de un programa en FOX, en el que Daniel Brailovsky se lanzó contra las críticas de sus compañeros analistas, en especial de Fernando Cevallos, aficionado de Chivas.

Luego de una acalorada discusión, Brailovsky recalcó que Guadalajara es un equipo pequeño: "Yo siento que el concepto es equivocado porque le vas a un equipo chico; hay que ser campeón y no líder", mencionó.