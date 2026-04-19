André Jardine manda mensaje a los que lo ponen fuera del América y a quienes "se bajaron del barco"

La cara del América cambió entre un partifo y el otro. La eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf despertó al equipos de las Águilas que le pegaron al actual monarca del futbol mexicano.

Para André Jardine, quien modificó de nueva cuenta su esquema al jugar sin centro delantero, era "fundamental" vencer al Toluca para mantenerse en los puestos importantes y pensar en Liguilla.

“Cuando el equipo no está funcionando, el entrenador busca de una u otra, a veces no te sale y te matan todos. Creo que aquí en América ya hemos visto demostraciones de reinventarnos, buscar formas distintas, que funcionen", manifestó el estratega brasileño.

Luego de quedar eliminados, Emilio Azcárraga Jean, propietario del equipo, visitó al club y además de hablar fuerte, hubo reunión con todo el plantel tras el fracaso a nivel internacional y respaldó el proyecto.

Lee también Hijo del "Turco" Mohamed y Henry Martín protagonizan pelea en los vestidores, durante el América vs Toluca

“Creo que la institución tiene grandes líderes, el patrón es nuestro máximo, siempre aparece en momentos importantes, sorprendió a todos. En un momento triste, apareció para decir que confiaba, que diéramos la vuelta rápido y que confiaba en todos", reveló Jardine.

Asimismo, nombres comenzaron a sonar para suplir a André. Situación que no incomodó al brasileño, al contrario, invitó a "que todos se suban al barco. Si ya se han bajado en estos tres años, pueden subirse de nuevo".

"No, la verdad no (le afectó). Sé el trabajo de la prensa, de estos youtubers que hacen por sacar contenido, generar interés, pero yo me enfoqué en lo que debía hacer. Fue una semana muy dura, lo confieso. Ganar la Concachampions era un gran objetivo", aseveró.

¿Qué dijo sobre la pelea en la cancha?

André Jardine dijo ignorar el porqué comenzó la trifulca en las bancas y posteriormente en el campo tras la expulsión del brasileño Helinho, pero aseguró que se alejó de la situación "porque se conoce".

“No sé qué pasó, se calentaron todos, yo procuré alejarme un poco, me conozco y cuando entro en una pelea es difícil sacarme, quise estar fuera para no calentarme. Hay respeto mutuo al Turco y su cuerpo técnico”, concluyó el brasileño.

Lee también Antonio "Turco" Mohamed revela lo que detonó la pelea en el América vs Toluca