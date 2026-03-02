André Jardine confiesa su intención de salir de México

En medio del turbulento presente de las Águilas del América, André Jardine, técnico del club, expresó su deseo de buscar dar un nuevo paso en su carrera, lo que significaría dejar el banquillo del cuadro azulcrema.

El director técnico brasileño habló con ESPN, donde manifestó su gusto por el futbol español, destino al que le gustaría llegar en un futuro para continuar con su labor desde el banco.

"Yo siempre fui un amante del futbol español, me encanta La Liga y la acompaño con mucho cariño y con mucha atención y tengo ganas de salir de México y por qué no dar mi siguiente paso para satisfacer este objetivo que tengo, y estas ganas de conocer La Liga estando dentro de un club es algo que me motiva, un sueño que tengo y voy a trabajar mucho para hacerlo realidad, pero sin prisa, porque estoy muy feliz en América", expresó el entrenador.

En México ya dirigió al Atlético de San Luis y se convirtió en tricampeón con las Águilas del América, convirtiéndose en el primer club en lograrlo en torneos cortos.

"La liga en México me gusta, pero la vida está hecha de sueños y yo ya realicé algunos y dirigir en España es uno que tengo espero pueda convertirlo en realidad en un futuro", señaló André.

Estas declaraciones tomaron por sorpresa a los seguidores azulcremas, quienes comienzan a hacerse a la idea de ver partir al técnico brasileño que los hizo alcanzar el cielo durante tres torneos consecutivos.