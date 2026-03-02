Exjugador de la Liga MX es anunciado como nuevo entrenador de River Plate

River Plate, uno de los grandes equipos del futbol argentino y del continente americano, no atraviesa su mejor momento, situación que provocó hace unas horas la salida de Marcelo Gallardo del banquillo.

El movimiento, que se volvió viral en redes sociales y generó opiniones en todo el mundo, refleja la actualidad del club, que enfrentará este lunes al Club Sportivo Independiente Rivadavia y se encuentra ubicado en la sexta posición del Grupo B.

Con este problema presente y el calendario encima, la dirigencia dio un golpe sobre la mesa y alcanzó un acuerdo con un famoso exjugador de la Liga MX, quien en los próximos días viajará a Argentina para firmar su contrato.

Se trata de Eduardo Coudet, mítico jugador del Atlético de San Luis, quien, pese a tener contrato con el Alavés de España, hará válida su cláusula de salida para incorporarse lo antes posible al club.

SU PASO POR MÉXICO

Eduardo Coudet dejó una imagen duradera en el futbol mexicano durante su etapa como jugador con el Necaxa y Atlético de San Luis, donde su liderazgo y carácter inmediato lo convirtieron en una figura reconocida dentro del vestuario. A pesar de que su paso fue relativamente breve, el mediocampista argentino mostró una combinación de experiencia, técnica y personalidad que conectó rápidamente con la afición potosina.

Tiempo después, Coudet regresó a México, ahora como entrenador, con una visión moderna del juego que llamó la atención desde sus primeras conferencias y sesiones de entrenamiento con Xolos de Tijuana en 2017.