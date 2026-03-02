Por increíble que parezca, la Liga MX continúa sumando nombres a su mercado tras el cierre del periodo de transferencias, luego de anunciarse la nueva incorporación del Club Puebla para el Clausura 2026.

Después de un torneo irregular en el que no han encontrado el gol, la escuadra dirigida por Albert Espigares buscó alternativas y, tras varios días de negociación, encontró a un jugador que se ajusta a su presupuesto.

Se trata de Pedro Alexis Canelo, atacante argentino, quien se unirá al equipo camotero como agente libre. A sus 34 años, intentará ayudar al conjunto de la Angelópolis a resolver la falta de anotaciones.

La llegada de Canelo —quien volverá a la Franja, club en el que vivió una etapa en 2016 y posteriormente brilló con los Diablos Rojos de Toluca, donde disputó 161 partidos y marcó 56 goles— responde a la lesión de Maestro Puch, refuerzo que arribó este torneo como solución ofensiva.

Será en las próximas horas cuando el club haga oficial el movimiento, y el delantero tendría amplias posibilidades de participar en el siguiente partido.

Canelo está por cumplir un año sin anotar; su último gol ocurrió en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana, cuando le marcó a Puerto Cabello en abril de 2025. El delantero quedó totalmente desvinculado de Lanús, de la Liga Argentina, lo que le permite firmar con el Club Puebla en la ventana de transferencias para jugadores libres, la cual cerrará el próximo viernes 6 de marzo.