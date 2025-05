André Jardine aplaude la resolución del TAS en contra del León; “Si toma esa decisión es porque algo está mal”, asegura

Todo marchaba con normalidad en el Nido de Coapa, en espera del comienzo de la fiesta grande del futbol mexicano.

El América estaba completamente concentrado en afrontar su duelo de los cuartos de final del Clausura 2025 contra el Pachuca.

Sin embargo, todo cambió en cuestión de minutos, cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció la resolución en contra del León: La Fiera no podrá participar en el próximo Mundial de Clubes.

Por tal motivo, la FIFA tomó la decisión de invitar las Águilas a disputar un partido de eliminación ante Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS), por el último lugar disponible al Mundialito, que estrenará nuevo formato en esta edición.

Sin dudarlo, el América aceptó la invitación, siendo consciente de que es “el club mejor situado en la clasificación de Concacaf”.

El tricampeonato es muestra inequívoca de que ha sido el mejor equipo de la Liga MX en los últimos años.

En espera de que se confirme la fecha y la sede para el duelo contra el LAFC, en conjunto azulcrema ya sueña con ser el invitado número 32 al Mundial de Clubes; está a un solo partido de conseguirlo.

Si las Águilas consiguen clasificar, se estarían enfrentando al Chelsea (Inglaterra), Flamengo (Brasil) y Esperance Tunis (Túnez), en el Grupo D.

Merecida oportunidad para el América

Inmediatamente después de que estallara la noticia, el director técnico azulcrema, André Jardine, salió a reconocer que esta “es una merecida oportunidad” porque llevan años “haciendo muy bien las cosas”.

“Para la institución, es una gran noticia y una responsabilidad. Me parece [que somos] un gran representante del futbol mexicano y estaremos a la altura en este partido tan importante (ante LAFC)”, declaró en conferencia de prensa.

A pesar de la evidente “felicidad”, el estratega brasileño aplaudió la decisión del máximo organismo del futbol a nivel mundial y también se permitió alzar la voz para criticar la multipropiedad, al manifestar que las autoridades del futbol mexicano necesitan “hacer algo con este tema que genera problemas dentro de la competencia”.

“Creo que es una decisión de una institución que tiene toda la responsabilidad del mundo que es FIFA y, si toma esa decisión es porque algo está mal. No me parece correcto tener dos equipos en una Liga tan importante como la mexicana [porque] no existe en otra liga de las importantes”, sentenció.

André Jardine aceptó que, al interior del seno azulcrema, se permitieron alegrarse “cuando salió la noticia por la oportunidad” que tienen de asistir al Mundial de Clubes, pero que prefieren estar concentrados en la Liguilla, donde se enfrentarán a su “coco”: el Pachuca.