Analizan la posibilidad de un Super Bowl en Londres

Londres.— Roger Goodell, comisionado de la NFL, afirmó que ésta ha considerado la posibilidad de que Londres albergue un Super Bowl en un futuro.

“No es imposible; es algo que hemos discutido. A medida que se desarrolla la serie de partidos internacionales tal vez esa sea una posibilidad”, aseveró el comisionado en un foro realizado con aficionados británicos.

El primer partido de temporada regular que se jugó en la capital de Inglaterra fue en 2007, cuando los New York Giants se impusieron 13-10 a los Miami Dolphins en el estadio de Wembley.

Desde entonces, se han jugado 36 partidos en esta ciudad, la mayor cantidad que la liga ha efectuado fuera de Estados Unidos, incluidos los Jaguars vs Falcons, Bills vs Jaguars y Titans vs Ravens de este año.

Goodell reconoció que, a pesar de lo atractivo de tener un partido por el campeonato de la NFL en Londres, no olvidan la importancia que tiene este evento para las ciudades estadounidenses.

“Creo que poder jugar el Super Bowl en cada una de nuestras ciudades supone un enorme impulso económico para ellas y nuestros aficionados; aunque debemos reconocer que aquí en Londres también tenemos grandes aficionados”, dijo.

Los próximos tres Super Bowls están programados para jugarse de la siguiente forma:

En el Allegiant Stadium de Las Vegas, en febrero de 2024; el Caesar’s Superdome de New Orleans, en febrero de 2025: y el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en febrero de 2026.