América vs Tigres: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY sábado 28 de febrero

Esta noche, el América enfrenta a uno de esos equipos que también poseen la etiqueta de favorito en este Clausura 2026. Las Águilas reciben a los Tigres, en actividad de la Jornada 8.

Los de Coapa, manchados por un inicio lleno de altibajos, quieren hilar una victoria más, luego de la goleada (0-4) que le propinaron al Puebla. En El Nido, confían en tener plantel para competir por todo en este semestre.

“El equipo sí está consciente de que tenemos equipo para competir en Liga y Conca; acá, al compañero que le toque, lo hará de la mejor manera... Eso no nos preocupa, hay buen grupo, el profe [André Jardine] nos tiene bien. Para que se pueda dar, tiene que ir todo junto”, declaró Erick Sánchez.

Con los octavos de final de la Concacaf Champions Cup en puerta, el Chiquito, volante azulcrema, enfatizó sobre el potencial de la plantilla americanista para este semestre.

“El trabajo día a día es algo que nos deja tranquilos y conscientes para pelear dos competiciones, seguir sumando. Tigres es buen quipo y será buen partido para nosotros”, agregó.

Sánchez destacó la incorporación de los refuerzos que llegaron para el actual torneo. Los ve mejor adaptados y en mejor ritmo.

“Hacer que los que lleguen se sientan adaptados, en casa, que tienen nuestro respaldo... Eso hace una buena competencia interna y nos lleva a ser mejores personas y mejor equipo”, concluyó.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Tigres?

El encuentro entre América y Tigres en el estadio Ciudad de los Deportes será transmitido en televisión abierta. Aquí te contamos todos los detalles.

Fecha: Sábado 28 de febrero

Horario: 21:00

Transmisión: Canal 5 y TUDN

