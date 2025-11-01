América vs León EN VIVO - Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX; sigue AQUÍ todas las acciones

América quiere terminar líder del Apertura 2025 de la Liga MX y para ello deben vencer esta noche al León que visita el estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas marchan en el cuarto lugar con 31 puntos y aunque el calendario luce complicado, ya que cierran la última jornada ante Toluca en el estadio Nemesio Díez, aún pueden ser primeros.

León es el penúltimo lugar de la tabla con 13 puntos, vive una temporada de terror, aún con James Rodríguez y hoy llegan como víctimas frente a los de Coapa.

Rayados de Monterrey, Tigres, Diablos Rojos de Toluca y Cruz Azul son los rivales que se mantienen en la disputa por los puestos importantes de la clasificación.

América seguirán sin contar con elementos comos Henry Martín, Alejandro Zendejas, José Zúñiga e Isaías Violante. Así, el equipo capitalino buscará imponerse a los Panzas Verdes.

Sigue AQUÍ minuto a minuto todas las acciones entre América y León y no te pierdas ningún detalle