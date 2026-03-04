América vs FC Juárez EN VIVO - Liga MX - Jornada 9 - Clausura 2026 - Minuto a minuto

Más Información
El Estadio Ciudad de los Deportes se alista para recibir un duelo cargado de urgencia y contraste en la Jornada 9 del Clausura 2026.
El América, herido tras una dolorosa goleada frente a Tigres, busca reencontrarse con su mejor versión ante una afición que exige respuestas inmediatas.
Enfrente estarán los Bravos de Juárez, un equipo que llega revitalizado después de romper su mala racha con una victoria contundente y que ahora intentará desafiar la lógica en la capital.
Con ambos clubes necesitados de puntos por motivos distintos, el choque promete tensión, ambición y un escenario ideal para medir la capacidad de reacción de dos proyectos que todavía buscan estabilidad.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
América se va al descanso con derrota (0-1)
MIN 37 - LESIÓN PARA AMÉRICA
Víctor Dávila sale del campo por lesión
MIN 23 - GOL ANULADO
Víctor Dávila se queda con las ganas de empatar
MIN 6 - GOOOOL DE BRAVOS
FC Juárez se adelanta con la anotación de Jairo Torres
COMIENZA EL PARTIDO
LOS 11 DE BRAVOS
LOS 11 DE AMÉRICA
