Rayados despierta con Nico Sánchez y aplasta 4-0 al Querétaro

Puebla demuestra carácter y vence a Tigres en un partido cargado de drama

América vs FC Juárez EN VIVO - Liga MX - Jornada 9 - Clausura 2026 - Minuto a minuto

América envía a joven promesa mexicana al Flamengo

México cae ante Dodgers previo al debut en el Clásico Mundial 2026

El Estadio Ciudad de los Deportes se alista para recibir un duelo cargado de urgencia y contraste en la Jornada 9 del Clausura 2026.

El América, herido tras una dolorosa goleada frente a Tigres, busca reencontrarse con su mejor versión ante una afición que exige respuestas inmediatas.

Enfrente estarán los Bravos de Juárez, un equipo que llega revitalizado después de romper su mala racha con una victoria contundente y que ahora intentará desafiar la lógica en la capital.

Con ambos clubes necesitados de puntos por motivos distintos, el choque promete tensión, ambición y un escenario ideal para medir la capacidad de reacción de dos proyectos que todavía buscan estabilidad.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

América se va al descanso con derrota (0-1)

MIN 37 - LESIÓN PARA AMÉRICA

Víctor Dávila sale del campo por lesión

MIN 23 - GOL ANULADO

Víctor Dávila se queda con las ganas de empatar

MIN 6 - GOOOOL DE BRAVOS

FC Juárez se adelanta con la anotación de Jairo Torres

COMIENZA EL PARTIDO

LOS 11 DE BRAVOS

LOS 11 DE AMÉRICA

