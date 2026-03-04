América vs FC Juárez EN VIVO - Liga MX - Jornada 9 - Clausura 2026 - Minuto a minuto

El Estadio Ciudad de los Deportes se alista para recibir un duelo cargado de urgencia y contraste en la Jornada 9 del Clausura 2026.

El América, herido tras una dolorosa goleada frente a Tigres, busca reencontrarse con su mejor versión ante una afición que exige respuestas inmediatas.

Enfrente estarán los Bravos de Juárez, un equipo que llega revitalizado después de romper su mala racha con una victoria contundente y que ahora intentará desafiar la lógica en la capital.

Con ambos clubes necesitados de puntos por motivos distintos, el choque promete tensión, ambición y un escenario ideal para medir la capacidad de reacción de dos proyectos que todavía buscan estabilidad.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

América se va al descanso con derrota (0-1)

MIN 37 - LESIÓN PARA AMÉRICA

Víctor Dávila sale del campo por lesión

¡Se va en el carrito! 😳 🚑



Víctor Dávila se lesiona y se retira del campo de juego a 10 minutos de que acabe el primer tiempo

MIN 23 - GOL ANULADO

Víctor Dávila se queda con las ganas de empatar

¡GOL ANULADO AL AMÉRICA! ❌



Víctor Dávila había empatado el partido pero su gol fue invalidado por fuera de lugar

MIN 6 - GOOOOL DE BRAVOS

FC Juárez se adelanta con la anotación de Jairo Torres

¡GOL DE JUÁREZ!



Con apoyo del VAR por un supuesto fuera de lugar, los Bravos golpean primero en el Ciudad de los Deportes y vencen 1-0 al América

COMIENZA EL PARTIDO

LOS 11 DE BRAVOS

Así saltan nuestros bravos a la cancha 🔥💚🖤 @Corona_MX pic.twitter.com/exYMTajZ1Z — FC Juárez (@fcjuarezoficial) March 5, 2026

LOS 11 DE AMÉRICA