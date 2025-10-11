América vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico de México, hoy, sábado 11 de octubre

Con la intención de no perder el ritmo por el parón de la Fecha FIFA y desde luego, llevar algunos dólares a sus arcas, América y Chivas disputarán un encuentro amistoso esta noche.

El Clásico de México entre Águilas y Guadalajara se llevará a cabo en el State Farme Stadium, en Phoenix, Arizona. Recinto que funge como casa de los Cardinals de la NFL.

Azulcremas y Rojiblancos vuelven a verse las caras, luego del pasado Clásico en el torneo Apertura 2025, en el estadio Ciudad de los Deportes, en el que ganó (2-1) el Rebaño.

Lee también Chucky Lozano confesó que jugaría en Chivas o en América: "No le cierro las puertas a ninguno"

El América llega a este compromiso, luego de vencer 3-0 a Santos Laguna, mientras que las Chivas hicieron lo propio (2-1) ante los Pumas, en Ciudad Universitaria.

Para este enfrentamiento, ambos equipos tendrán ausencias importantes, ya sea por lesión o por convocatorias con sus respectivas selecciones; las Águilas se ven más afectadas con esta situación.

Lee también Julián Quiñones alza la voz y pide más oportunidades en la Selección Mexicana

Gabriel Milito asegura que Chivas debe de mejorar / Foto: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el América vs Chivas?

En el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, América marcha como segundo lugar con 27 puntos, mientras que las Chivas se encuentran en la novena posición con 17 unidades.

Fecha: Sábado 11 de octubre

Horario: 21:05

Transmisión: TUDN y ViX Premium

Lee también Javier Aguirre aclaró el tema de la portería en la Selección Mexicana; ¿quiénes serán sus tres porteros?