América se lleva el triunfo ante Querétaro y los mejores MEMES; la afición azulcrema mostró inconformidad, pese a la victoria

En un giro inesperado, Dagoberto Espinoza se convirtió en el héroe de las “Águilas” del América. Corría el minuto seis del partido cuando el lateral mexicano abrió el marcador en favor de los azulcremas, sellando la victoria ante los “Gallos Blancos” de Querétaro.
Si bien este triunfo permitió que los dirigidos por André Jardine mantuvieran el carácter invicto en el Apertura 2025 del balompié mexicano, lo cierto es que su afición mostró molestia por el desempeño que mostraron a lo largo del partido.
Prueba de ello fueron los abucheos que, en medio de la desesperación, se escucharon desde las gradas del Estadio Ciudad de los Deportes.
Así como en el recinto, la molestia también se manifestó en redes sociales, donde los aficionados no perdieron la oportunidad de tundir al América con los mejores memes. Estos son algunos de ellos.
