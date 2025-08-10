Más Información

Martín Anselmi habla de su polémica salida de Cruz Azul; "Creo que infiel no le fui, puedo ser el villano"

Martín Anselmi habla de su polémica salida de Cruz Azul; "Creo que infiel no le fui, puedo ser el villano"

Fórmula 1 comparte parrilla de pilotos para 2026; hay ocho lugares libres para Checo Pérez

Fórmula 1 comparte parrilla de pilotos para 2026; hay ocho lugares libres para Checo Pérez

América se lleva el triunfo ante Querétaro y los mejores MEMES; la afición azulcrema mostró inconformidad, pese a la victoria

América se lleva el triunfo ante Querétaro y los mejores MEMES; la afición azulcrema mostró inconformidad, pese a la victoria

Gonzalo Pineda abandona al Atlas; el entrenador mexicano presentó su renuncia tras caer en la Liga MX

Gonzalo Pineda abandona al Atlas; el entrenador mexicano presentó su renuncia tras caer en la Liga MX

Guillermo Ochoa fue rechazado por un histórico de España; aseguran que no le contestaron los mensajes

Guillermo Ochoa fue rechazado por un histórico de España; aseguran que no le contestaron los mensajes

En un giro inesperado, se convirtió en el héroe de las “Águilas” del América. Corría el minuto seis del partido cuando el lateral mexicano abrió el marcador en favor de los azulcremas, sellando la victoria ante los “Gallos Blancos” de Querétaro.

Si bien este triunfo permitió que los dirigidos por André Jardine mantuvieran el carácter invicto en el Apertura 2025 del balompié mexicano, lo cierto es que su afición mostró molestia por el desempeño que mostraron a lo largo del partido.

Prueba de ello fueron los abucheos que, en medio de la desesperación, se escucharon desde las gradas del Estadio Ciudad de los Deportes.

Así como en el recinto, la molestia también se manifestó en redes sociales, donde los aficionados no perdieron la oportunidad de tundir al América con los mejores memes. Estos son algunos de ellos.

Lee también

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la victoria de América ante Querétaro

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios