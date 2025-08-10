América se lleva el triunfo ante Querétaro y los mejores MEMES; la afición azulcrema mostró inconformidad, pese a la victoria

En un giro inesperado, Dagoberto Espinoza se convirtió en el héroe de las “Águilas” del América. Corría el minuto seis del partido cuando el lateral mexicano abrió el marcador en favor de los azulcremas, sellando la victoria ante los “Gallos Blancos” de Querétaro.

Si bien este triunfo permitió que los dirigidos por André Jardine mantuvieran el carácter invicto en el Apertura 2025 del balompié mexicano, lo cierto es que su afición mostró molestia por el desempeño que mostraron a lo largo del partido.

Prueba de ello fueron los abucheos que, en medio de la desesperación, se escucharon desde las gradas del Estadio Ciudad de los Deportes.

Así como en el recinto, la molestia también se manifestó en redes sociales, donde los aficionados no perdieron la oportunidad de tundir al América con los mejores memes. Estos son algunos de ellos.

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la victoria de América ante Querétaro

Yo te amo Henry Josué, pero es momento de saber cuando dar un paso al costado. pic.twitter.com/xpdPCrqlE2 — Lalo B. Parker (@Parker_BLalo) August 10, 2025

El Club América se convirtió en el Mazatlán



Pensé que nunca se iba acabar el juego pic.twitter.com/OKWpo2BMSd — LUIS FERNANDO 🆇 (@LF_LM16) August 10, 2025

Los que vimos los 90 minutos del Club América vs Querétaro....... pic.twitter.com/duzswcHjLM — LUIS FERNANDO 🆇 (@LF_LM16) August 10, 2025

La espera por la presentación oficial de Maximin me esta volviendo loco culeros pic.twitter.com/30TNmWLxT8 — 🍁K🍁 Saint-Maximin fan account (@Nova_K_2000) August 10, 2025

Henry Martín ‘21’ / Henry Martín ‘9’ pic.twitter.com/G7zxVzGufH — 𝐌𝐫. 𝐂𝐫𝐞𝐦𝐚 (⭐️x16) (@MillonetasCA) August 10, 2025