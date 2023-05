América: La vez que unos aficionados de las Águilas atacaron el coche de Christian Martinoli y casi provocan su renuncia

Es de público conocimiento que el América es uno de los equipos más polémicos del país y a lo largo de la historia, muchos periodistas deportivos han realizado críticas al equipo azulcrema. Christian Martinoli, confesó una anécdota en la cual unos aficionados de las Águilas casi provocan su renuncia de TV Azteca por destrozar su coche.

Lee también: André-Pierre Gignac mostró su lado más mexicano en una dinámica de cultura del país

En un video que se viralizó en Tik Tok, el famoso narrador deportivo recordó una anécdota en sus tiempos de reportero, en la cual acudió a la presentación del futbolista chileno Iván Zamorano como nuevo jugador del América.

"Esa vez me dejaron meter al coche en Coapa, había mucha gente esperando al chileno porque era una gran figura. Me rompieron los dos espejos, patearon el coche la gente" comienza el relato del periodista.

Lee también: La atleta mexicana Alexa Moreno gana oro en Panamericanos en Medellín

En ese entonces, otros reconocidos periodistas como David Faitelson y José Ramón Fernández estaban al mando en TV Azteca, por lo que Martinoli recordó cómo los encaró por el trago amargo que se llevó en su visita al Nido.

"Me acerco a David Faitelson y le digo: o tú me das dinero para arreglar la hojalatería del coche o me dejas de mandar al América. Yo ya salgo con ustedes en la tarde y en la noche y aunque critique o no al América, ya me asocian a ustedes y entonces estoy teniendo un inconveniente con el vehículo" comentó entre risas.

Finalmente, agregó que: "Ya me escupieron, es difícil. Por supuesto tuve que yo pagar, pero ya no me mandaron al América. José Ramón era el patrón de todos pero Faitelson era mi jefe directo" agregó.

Lee también: Celtics empató la serie con Miami en el último segundo y habrá juego 7 para definir el último finalista