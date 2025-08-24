América Femenil vs Barcelona Femenil - EN VIVO - Partido Amistoso

El futbol femenil vivirá un nuevo capítulo internacional con el enfrentamiento entre América Femenil y el poderoso FC Barcelona Femení, en el marco del Campeonas Tour 2025.

Este será el segundo duelo entre ambos clubes en suelo mexicano, luego del encuentro en 2023 en el Estadio Azteca, donde las blaugranas se impusieron (2-0).

Barcelona llega en plena pretemporada, tras haber enfrentado al equipo All-Star de la Liga MX Femenil.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

COMIENZA EL PARTIDO

Comença el partit a CDMX! Som-hi! 💙❤️ pic.twitter.com/xsZOU5Sd3C — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 24, 2025

Aitana titular 😏 pic.twitter.com/S3HJmWi4p3 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 24, 2025