América Femenil, con la obligación de reescribir la historia ante Monterrey; Hoy se enfrentan en los Cuartos de Final

La última vez que América enfrentó a Monterrey en la Liguilla, las Rayadas se proclamaron monarcas, en la no tan lejana final del Clausura 2024, donde las Águilas se limitaron a aceptar un fracaso que —en el presente— terminó por convertirse en cuatro torneos sin levantar un título.

Ángel Villacampa, estratega de las azulcrema, sabe que no hay espacio para pretextos, el equipo carga con una deuda, misma que deberá saldar lo antes posible: “Queremos demostrar que somos capaces de volver a levantar el título. Estamos preparadas para cambiar esa historia”, prometió.

🦅 “Una liguilla con una historia no muy buena para nosotras. […] Queremos demostrar que somos capaces de volver a levantar el título”. #VIDEO 📹 | Más que enfrascarse en el pasado, América Femenil luchará por avanzar a la semifinal del Apertura 2025 pic.twitter.com/Trfeax95lT — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 5, 2025

Lee también Liga MX Femenil: Horario y canales para ver los Cuartos de Final; así quedaron los duelos de Liguilla

Las Águilas buscarán refugio en su estrategia: un factor enteramente sorpresa porque, para Villacampa, no existe “la ida y vuelta”. En su lugar, vive partido a partido: “Veo a las jugadoras con el carácter necesario para la eliminatoria. Estoy tranquilo, además tenemos un plan”.

Si bien, en tres ocasiones, Monterrey ha sido verdugo de América en las eliminatorias, en el seno azulcrema confían en que podrán reescribir la historia. En su favor, presumen que de los últimos cinco partidos entre sí, cuatro terminaron con una victoria para las Águilas.