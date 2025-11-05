América Femenil "no es para cualquiera"; Ángel Villacampa lanza advertencia, previo a los Cuartos de Final ante Monterrey

En América Femenil existe una gran presión porque, bajo el mando del estratega Ángel Villacampa, las “Águilas” no han levantado un título en el balompié mexicano desde aquel Clausura 2023 en el que se coronaron como campeonas. Si bien el director técnico reconoció los “fracasos” que —en los últimos torneos— han acompañado al equipo, aseveró que portar el escudo azulcrema “no es para cualquiera”.

“Aquella persona que no sepa vivir y convivir con la presión de estar en América… Por eso dicen que no es para cualquiera. Desde que firmé, por ejemplo, sabía que mi último día podría ser al día siguiente”, lanzó Villacampa en conferencia de prensa.

El entrenador español no quiere enfrascarse en pensar si este podría ser su último torneo al frente de la escuadra azulcrema. Para él, esto no significa una presión. Más bien, la verdadera obligación recae en romper con la ausencia de títulos: “Sabemos que estamos en deuda”.

“Lo que representa este club lo hace el dueño: el señor [Emilio] Azcárraga. Es el resumen de todas las virtudes y sentires del club. [...] Nadie mira los títulos. Nadie mira el palmarés. Miran al Club América. Es responsabilidad y presión”, enfatizó.

En los Cuartos de Final del Apertura 2025, las “Águilas” se enfrentarán a las “Rayadas” de Monterrey después de cerrar la fase regular del certamen en el tercer lugar de la tabla general. El equipo dejó un saldo de 12 victorias, 3 derrotas y 2 empates; sumado a que anotaron 56 goles y recibieron 22 en contra.

Sin embargo, América Femenil sabe que —más allá de los números— el verdadero reto empezará una vez que salten a la cancha del estadio BBVA. Ahí, lucharán por romper con la sequía de títulos que les ha acompañado en los últimos cuatro torneos nacionales.

“Una Liguilla más. Una oportunidad más”, sentenció Villacampa.

