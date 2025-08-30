América define futuro de Javairo Dilrosun; se queda en el club

Javairo Dilrosun se convirtió en uno de los futbolistas que ya no cuentan para André Jardine, por lo que su continuidad en el América está en el aire, pero la directiva no ha logrado encontrarle acomodo en la Liga MX ni en otra liga.

En el verano, el futbolista neerlandés se convirtió en refuerzo del LAFC para el Mundial de Clubes. Dilrosun estuvo unas cuantas semanas como jugador del cuadro angelino, que solamente sumó un punto y quedó fuera del torneo de la FIFA en fase de grupos.

La directiva de las Águilas tenía la esperanza de que el desempeño de Javairo impulsara a los dirigentes del equipo de la MLS para adquirirlo, pero el nivel del ex del Feyenoord no impresionó al cuadro norteamericano que decidió no ficharlo.

Lee también: Pato O'Ward consigue la primera pole en óvalo de su carrera; busca ganar el GP de Nashville

Javairô Dilrosun scores his first @LAFC goal and extends the lead! pic.twitter.com/nRvYH3NKPh — Major League Soccer (@MLS) July 10, 2025

Después de esa corta aventura con el LAFC, el extremo regresó con los azulcremas, pero él ya estaba borrado del plantel dirigido por el estratega brasileño.

Al decidir no contratar a Dilrosun, Los Angeles FC trajeron a Heung-Min Son, quien dejó al Tottenham de la Premier League para iniciar un nuevo capítulo en su carrera.

¿Qué pasará con Javairo Dilrosun?

En las últimas horas se supo que el jugador europeo ya no forma parte del primer equipo del América, sino que fue registrado con la Sub-21 del club azulcrema.

Lee también: América jugará el partido contra Pachuca a puerta cerrada; las redes sociales reaccionaron con los mejores MEMES

Esta decisión no significa que ya se quedará con el club, pues la directiva continúa con la búsqueda de conseguirle un nuevo equipo al jugador de los Países Bajos. El mercado de transferencias todavía sigue abierto, pero quedan unos cuantos días para que este cierre.