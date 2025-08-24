América, a cuidar su invicto en la Liga MX; HOY enfrentan al Atlas

América marcha invicto en el primer tercio del certamen, y esta noche enfrenta a los Rojinegros del Atlas en el estadio Jalisco. Las Águilas de André Jardine darán la bienvenida de vuelta al argentino Diego Cocca.

Con tres victorias y dos empates en este Apertura 2025, los azulcrema quieren mantener el buen paso y pelear la parte alta de la clasificación. A pesar de eso, la presión sigue alta en el Nido.

Este enfrentamiento podría marcar el debut del atacante francés Allan Saint-Maximin, quien viajó con el equipo a Guadalajara para medirse a los Zorros. Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, sin tema alguno, también viajan con las Águilas y son considerados para esta noche.

Para el compromiso de hoy, los capitalinos llegan como favoritos a un estadio Jalisco en el que no pierden desde 2021. La última vez fue en el Clausura 2021, cuando fueron goleados (3-0) por los tapatíos.

Por el bando rojinegro, Diego Cocca regresa al banquillo después de mil 58 días. El Apertura 2022 fue su último torneo antes de dejar al Atlas tras los malos resultados.

Los Zorros llegan con una victoria, dos empates y dos derrotas, números que los tienen fuera de los puestos importantes; sin embargo, quieren comenzar a construir un mejor escenario frente a las Águilas.

“Nosotros tenemos que ir construyendo una identidad, una idea, un equipo y forma de juego. Y ese es el objetivo del Atlas, sentir que le podemos pelear a cualquiera. Está claro que, si le puedes pelear al América, le puedes pelear a cualquiera”, declaró Cocca respecto a su debut contra el América.