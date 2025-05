Alexis Vega, el ídolo del Toluca con pasado universitario; ¿Qué carrera estudió y cuál fue su primer sueldo?

Este domingo el Toluca se proclamó campeón del torneo Clausura 2025 y dicho campeonato no podría haberse concretado sin la impecable actuación de Alexis Vega a lo largo del semestre. Con una asistencia y un gol en la gran final frente al América, se elevó como ídolo indiscutido de la afición escarlata.

Sin embargo, hubo un momento en la vida del criticado futbolista en el que pudo alejarse de las canchas y dedicarse a una carrera universitaria.

Mucha gente no sabe que, antes de jugar en Toluca por primera vez, de pasar a Chivas y luego consagrarse en su regreso a los Diablos, Vega dio sus primeros pasos futbolísticos en Pumas, aunque en un momento lo "cortaron" y Alexis consideró dejar el futbol para estudiar Turismo Internacional en una universidad privada.

En entrevista con Pláticas Aldiente de Jesús Angulo, el capitán del Toluca reveló que mientras estudiaba Turismo Internacional, la Sub17 del Toluca lo llamó y tras acudir a las pruebas físicas, ahí su futuro profesional dio el giro a lo que hoy en día se dedica.

ASÍ FUE EL PRIMER SUELDO DE ALEXIS VEGA

En el mismo podcast, Vega confesó que su primer sueldo fue de 15 mil pesos, aunque cuando revisó su cuenta bancaria se llevó una gran sorpresa.

“Cuando nos dan descanso tenía tres quincenas y me iba a comprar algo, tengo 15 mil pesos, me voy a comprar playeras y unos pantalones, llego al cajero, meto la tarjeta y tenía como un millón 800, iba con un amigo y le digo, esta feria no es mía se equivocaron” reveló.

Con ese dinero, el cual la contadora del Toluca le aclaró que era por premios y bonificaciones, Alexis Vega se compró un carro y se llevó a su familia y a su novia a comprarle todo lo que quisieran.

