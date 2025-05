Alexis Vega contundente previo a jugar la final contra América; "El futbol me la debe"

La historia de Alexis Vega, dentro y fuera de las canchas ha sido complicada.

La sufrió para llegar y ya arriba, no valoró lo que tenía... De regreso con los Diablos Rojos del Toluca, su alma mater, y de cara a la tercera final de su carrera, el delantero no duda en decir que “la vida el futbol me deben una”, y quiere cobrar.

A horas de iniciar al partido de ida por el título del Clausura 2025 ante el América, el atacante se pone filosófico, “la vida y el futbol me deben una, y espero que esta pueda ser, dejaré todo para poder llevar a mi equipo a levantar ese trofeo en casa”, señala.

Vega nació futbolísticamente en Toluca, ya era parte de plantel, cuando Santos Laguna les ganó la final en el Clausura 2018.. .En 2019 se fue al Guadalajara y en el Clausura 2023 disputó la serie por el título final ante los Tigres, la cual perdió en los últimos minutos.

De regreso al infierno, espera cargar el trofeo de campeón. “Jugar una final con el equipo de mis amores, el equipo donde crecí y me forjé como persona y futbolista, es algo impresionante. Sería la cereza del pastel poder levantar ese trofeo en casa, con mi gente, con mi familia, que se lo merece y poderle dar al patrón —Valentín Díez, dueño del equipo—, esa estrella que tanto quiere”.