Alexis Vega confiesa que le faltó compromiso en Chivas; "Debí ser más profesional"

Uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad, sin dudas, es el atacante del Toluca, Alexis Vega, quien se convirtió en una pieza fundamental en el armado del equipo de Antonio Mohamed y que sus actuaciones con el conjunto escarlata lo llevaron a la Selección Mexicana. Sin embargo, su buen momento no le genera felicidad a los aficionados de Chivas, quienes le recriminan por su salida del Rebaño y su desempeño con la camiseta rojiblanca.

En entrevista con ESPN, el propio Alexis Vega reconoció qué fue lo que falló durante su paso por el Guadalajara y qué debe mejorar para cumplir su sueño de jugar el próximo Mundial 2026.

Lee también Se burlan de Chivas con LOS MEJORES MEMES tras no vencer al Mazatlán; está en riesgo su clasificación

"Ser un poco más profesional en mi etapa en Chivas, llegué en un momento en una zona de confort, pero ahora madure mucho, encontré lo que me funcionaba a mí, el tema de mi rodilla, también que hay que estarla fortaleciendo, el tema de la alimentación, del descanso, que ha sido muy importante y lo dije en una entrevista pasada, desde el día uno que llegue acá, cambié el chip completamente, me puse a trabajar para mí, y he encontrado muchos resultados a favor que he estado disfrutando al máximo y que muchas personas que tenía tiempo sin verme, me han dicho que he estado en un mejor estado, y eso me pone muy contento, me motiva a seguir así" declaró Vega.

Así mismo, agregó que "estoy encontrando a mi mejor versión. Hace poco tuve un gran momento, pero mi llegada a Toluca me ha sentido súper bien, el equipo me arropado súper bien, la afición también, estoy siendo muy feliz aquí en Toluca, y creo que poco a poco estoy sacando mi mejor versión".

Lee también Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 15 del Clausura 2025; hoy, sábado 12 de abril

Finalmente, quien fuera uno de los mejores pagados de la Liga MX con la camiseta de las Chivas habló sobre las dificultades que vivió para competir y no caer en una zona de confort, todo gracias a lo complicado que le resulta al Rebaño poder fichar jugadores.

"Yo sabía que era muy difícil que me trajeran a alguien de mi posición para poder competir, el mismo hecho que le venden caro a Chivas, que no hay muchos jugadores mexicanos que puedan ir a las chivas y entré en una zona en la cual estaba muy cómodo, sabía que sí o sí, iba a jugar y eso al final me comió la cabeza" concluyó.

Lee también Santiago Baños se engancha con David Faitelson; “tú no sabes de lealtad”, lanzó el presidente del América