Alex Aguinaga recuerda con tristeza el encuentro entre México y Ecuador en el Mundial de Corea-Japón 2002

Guadalajara.— En el Mundial Corea del Sur-Japón 2002, México enfrentó a Ecuador, dirigido por Hernán Darío Gómez y comandado en la cancha por el histórico volante Alex Aguinaga.

Sin embargo, aquella tarde representa un amargo recuerdo para la leyenda del Necaxa. Previo al choque ante el Tricolor, Aguinaga se lesionó frente a Italia y no llegó en buenas condiciones.

Entró al minuto 58, uno después del gol de Gerardo Torrado que —a la postre— significaría el triunfo de lo dirigidos por Javier Aguirre. Poco pudo hacer con su ingreso y prácticamente quedaron eliminados.

“Tuve un par de jugadas, dos pases para que mis compañeros anotaran. No tuvimos fortuna... Ese partido prácticamente nos eliminó”, recuerda, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Aguinaga dejó a los Rayos, que justamente perdieron la final en ese verano ante el América, para concentrarse con su selección. A 23 años, rememora ese duelo con nostalgia; hoy, México y Ecuador vuelven a verse las caras.

“Con mucha tristeza [lo recuerda], porque nos ganan 2-1. Yo había salido lesionado frente a Italia; pensé que no me iba a recuperar para el partido contra México, pero entro al segundo tiempo, al minuto 15, y ya estábamos con el marcador adverso [1-2]. Intentamos por todos los medios anotar”, concluyó.

Ubicados en el Grupo G de esa Copa del Mundo, México finalizó líder, con siete puntos. Ecuador acabó en último lugar, con tres unidades, luego de vencer a Croacia.