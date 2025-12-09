Más Información
Concacaf Champions Cup: Así quedaron los cruces definidos; estos son los rivales de los equipos de la Liga MX
Alessandro Del Piero, Cafú y Carles Puyol jugarán en Monterrey previo al Mundial 2026; figuras confirmadas al Juego de Leyendas
Este martes el Comité Organizador de Monterrey para el Mundial 2026 anunció la presencia de siete nuevas figuras internacionales para el Juego de Leyendas que se llevará a cabo el próximo 17 de enero en el estadio BBVA, a renombrarse estadio Monterrey para la Copa del Mundo.
Tal como sucedió el año pasado, el Gigante de Acero recibirá a un gran número de leyendas del futbol internacional en un partido previo a la Copa del Mundo, para mostrarle al mundo cómo se prepara la ciudad de las montañas para ser sede del torneo de naciones más importante.
Lee también Liga MX: Los cambios que tendrá la Liguilla del Clausura 2026; sin Play-In y sin seleccionados
FIGURAS INTERNACIONALES Y MEXICANAS CONFIRMADAS PARA EL JUEGO DE LEYENDAS 2026 EN MONTERREY
- Cafú: el histórico lateral derecho campeón del mundo con Brasil estará en Monterrey.
- Carles Puyol: el mítico defensor campeón del mundo con España vuelve a la Sultana del Norte.
- Alessandro Del Piero: el campeón del mundo con Italia también repite presencia en Monterrey.
- Pepe: el defensor portugués, exReal Madrid, también jugará en el Gigante de Acero.
Así mismo, los futbolistas mexicanos confirmados son Jared Borgetti, Luis 'Matador' Hernández, Miguel Layún y Andrés Guardado.
El partido se llevará a cabo el 17 de enero del 2026 a las 19:00 horas.
Lee también Presentan queja contra Gianni Infantino por otorgarle premio de la paz a Donald Trump; acusan violación a los principios de la FIFA
Noticias según tus intereses
[Publicidad]