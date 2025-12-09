Más Información

Concacaf Champions Cup: Así quedaron los cruces definidos; estos son los rivales de los equipos de la Liga MX

Liga MX: César Ramos y Marco Ortiz serán los encargados de dirigir la final del Apertura 2025

Ratifican a Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana tras el la Copa del Mundo 2026

Alessandro Del Piero, Cafú y Carles Puyol jugarán en Monterrey previo al Mundial 2026; figuras confirmadas al Juego de Leyendas

Andrés Muñoz confirma su deseo de jugar el Clásico Mundial con México: "Es mi sueño"

Este martes el Comité Organizador de Monterrey para el anunció la presencia de siete nuevas figuras internacionales para el Juego de Leyendas que se llevará a cabo el próximo 17 de enero en el estadio BBVA, a renombrarse estadio Monterrey para la Copa del Mundo.

Tal como sucedió el año pasado, el Gigante de Acero recibirá a un gran número de leyendas del futbol internacional en un partido previo a la Copa del Mundo, para mostrarle al mundo cómo se prepara la ciudad de las montañas para ser sede del torneo de naciones más importante.

FIGURAS INTERNACIONALES Y MEXICANAS CONFIRMADAS PARA EL JUEGO DE LEYENDAS 2026 EN MONTERREY

  • Cafú: el histórico lateral derecho campeón del mundo con Brasil estará en Monterrey.
  • Carles Puyol: el mítico defensor campeón del mundo con España vuelve a la Sultana del Norte.
  • Alessandro Del Piero: el campeón del mundo con Italia también repite presencia en Monterrey.
  • Pepe: el defensor portugués, exReal Madrid, también jugará en el Gigante de Acero.

Así mismo, los futbolistas mexicanos confirmados son Jared Borgetti, Luis 'Matador' Hernández, Miguel Layún y Andrés Guardado.

El partido se llevará a cabo el 17 de enero del 2026 a las 19:00 horas.

