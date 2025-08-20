Alajuelense vs América: Horario y canales para ver EN VIVO el juego de la Concacaf W; HOY, miércoles 20 de agosto

La Liga MX Femenil hizo su presentación en la Copa de Campeonas W Concacaf 2025/26, con el triunfo de Pachuca (6-0) frente al Chorrillo FC de Panamá.

Este miércoles, las Águilas del América y Rayadas de Monterrey se presentan en la justa internacional, misma que vive su segunda edición y finalizará el siguiente año con un Final Four.

Esta noche, las dirigidas por Ángel Villacampa visitan al Alajuelense para disputar su primer duelo de cuatro en actividad del Grupo A de la Concacaf W Champions Cup.

Las azulcrema comparten grupo con el Orlando Pride, Pachuca, LD Alajuelense y el Chorrillo FC. El otro sector lo conforman: NJ/NY Gotham FC, Washington Spirit, Monterrey, Vancouver Rise FC Academy y el Alianza FC Women.

¿Cuándo y dónde ver el LD Alajuelense vs América?

Las Águilas del América quieren ser uno de los dos equipos que avancen a las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf W.

La última jornada de la Fase de Grupos finalizará entre el 14 y16 de octubre.

Fecha: Miércoles 20 de agosto.

Horario: 20:00.

Transmisión: ESPN 2 y Disney+.

FOTO: Maritza Villagómez / EL UNIVERSAL

¿Qué recibirá el equipo ganador?

El ganador del torneo se coronará como el mejor club de la zona de Concacaf y asegurará un lugar en la Copa de Campeones Femenina FIFA 2027 y en la Copa Mundial de Clubes Femenina FIFA 2028.

