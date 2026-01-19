Aitana Bonmatí lanza guiño a la Liga MX Femenil: "Crece cada día más"

La Liga MX Femenil se ha convertido en un punto de referencia para el mundo, que sin importar la distancia vuelve la mirada y elogia el gran trabajo realizado, sumando temporada tras temporada una enorme cantidad de figuras que se entregan totalmente en la cancha.

Lo mostrado en cada jornada desde su fundación en 2016 ha sido elogiado por Aitana Bonmatí, estrella del FC Barcelona y de la Selección de España, quien reconoció que en tierras aztecas existe una gran apuesta por la categoría.

"El fútbol femenil crece cada día más en México porque existe una apuesta firme por él", mencionó tras recibir un reconocimiento en su país por su destacado 2025.

Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, dejó abierta la posibilidad de un movimiento en su carrera rumbo al fútbol mexicano, al afirmar que tiene contrato pero todo puede ocurrir.

"Tengo contrato con el Barça, llevo 14 años aquí y no me planteo salir. El futuro es incierto, nadie sabe qué va a pasar mañana. Nunca digas nunca. Lo que puedo decir es que tengo contrato", señaló.

La atacante española actualmente se encuentra en etapa de recuperación tras una fractura de peroné, asegurando que espera pronto volver a las canchas.